У київській багатоповерхівці раптово відключили газ: є загроза вибуху

Усунути неполадки має керуюча компанія будинку

Газ планують підключити знову / Колаж "Сьогодні"

У Києві в Оболонському районі тимчасово відключили газодному з будинків. Все через електричний потенціал на внутрішньому газопроводі. Це може бути небезпечним для мешканців будинку.

Про це повідомляє Київгаз.

Реклама

Що відомо

Газ відключили в будинку на вулиці Маршала Малиновського, 11Б, проте його одразу відновлять, коли керуюча компанія будинку усуне неполадки (наявність потенціалу на внутрішньому газопроводі).

Чому міг виникнути електричний потенціал на газопроводі?

несправне заземлення будівель,

несанкціонований відбір електроенергії при відмотуванні приладів обліку електроенергії механічного типу та використанні газопроводу як "земля",

використання газопроводів для заземлення електричних приладів,

прокладання електрокабелів, а також встановлення електроприладів та електричних розеток на забороненій відстані від газопроводів.

Чи зміняться тарифи на газ у лютому

Найвигіднішу річну пропозицію, у порівнянні з січнем, запропонувала компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн/куб. м. Інші компанії, які свої річні пропозиції залишили на рівні:

"Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м;

Neogas – 7,80 грн за куб. м;

"Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн/куб. м;

"Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн/куб. м;

Паливенерго – 7,90 грн за куб. м;

Енергогарантія – 7,95 грн/куб. м.

НАК "Нафтогаз України" свій річний тариф не змінила, він становить 7,96 грн/кубометр.

Реклама

Інші компанії виставили цінники в межах 7,98-11,99 грн за кубометр.

Раніше ми писали: