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В киевской многоэтажке внезапно отключили газ: есть угроза взрыва

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 12:35
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Устранить неполадки должна управляющая компания дома
Газ планируют подключить снова / Коллаж "Сегодня"
Газ планируют подключить снова / Коллаж "Сегодня"

В Киеве в Оболонском районе временно отключили газ одному из домов. Все из-за электрического потенциала на внутреннем газопроводе. Это может быть опасно для жителей дома.

Об этом сообщает Киевгаз.

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Что известно

Газ отключили в доме по улице Маршала Малиновского, 11Б, однако его сразу восстановят, когда управляющая компания дома устранит неполадки (наличие потенциала на внутреннем газопроводе).

Почему мог возникнуть электрический потенциал на газопроводе:

  • неисправное заземление зданий,
  • несанкционированный отбор электроэнергии при отматывании приборов учета электроэнергии механического типа и использовании газопровода в качестве "земли",
  • использование газопроводов для заземления электрических приборов,
  • прокладка электрокабелей, а также установка электроприборов и электрических розеток на запрещенном расстоянии от газопроводов.

Изменятся ли тарифы на газ в феврале

Самое выгодное годовое предложение, по сравнению с январем, предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн/куб. м. Другие компании, которые свои годовые предложения оставили на уровне:

  • "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м;
  • Neogas – 7,80 грн. за куб. м;
  • "Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
  • "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн/куб. м;
  • Топливэнерго – 7,90 грн. за куб. м;
  • Энергогарантия – 7,95 грн/куб. м.

НАК "Нафтогаз Украины" свой годовой тариф не изменила, составляет он 7,96 грн/кубометр.

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Остальные компании выставили ценники в пределах 7,98-11,99 грн за кубометр.

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