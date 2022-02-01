В киевской многоэтажке внезапно отключили газ: есть угроза взрыва

В Киеве в Оболонском районе временно отключили газ одному из домов. Все из-за электрического потенциала на внутреннем газопроводе. Это может быть опасно для жителей дома.
Об этом сообщает Киевгаз.
Что известно
Газ отключили в доме по улице Маршала Малиновского, 11Б, однако его сразу восстановят, когда управляющая компания дома устранит неполадки (наличие потенциала на внутреннем газопроводе).
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Почему мог возникнуть электрический потенциал на газопроводе:
- неисправное заземление зданий,
- несанкционированный отбор электроэнергии при отматывании приборов учета электроэнергии механического типа и использовании газопровода в качестве "земли",
- использование газопроводов для заземления электрических приборов,
- прокладка электрокабелей, а также установка электроприборов и электрических розеток на запрещенном расстоянии от газопроводов.
Изменятся ли тарифы на газ в феврале
Самое выгодное годовое предложение, по сравнению с январем, предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн/куб. м. Другие компании, которые свои годовые предложения оставили на уровне:
- "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м;
- Neogas – 7,80 грн. за куб. м;
- "Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
- "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн/куб. м;
- Топливэнерго – 7,90 грн. за куб. м;
- Энергогарантия – 7,95 грн/куб. м.
НАК "Нафтогаз Украины" свой годовой тариф не изменила, составляет он 7,96 грн/кубометр.
Остальные компании выставили ценники в пределах 7,98-11,99 грн за кубометр.
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