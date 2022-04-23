Під час комендантської години категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях

У Київській області на Великдень змінили комендантську годину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області в ніч з 23 на 24 квітня вводять комендантську годину з 23:00 до 5:00. Наразі перебування у храмах можливе виключно для працівників цих релігійних закладів з обмеженням доступу населення.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Реклама

Для зручності вірян богослужіння транслюватимуться онлайн. Також влада просить обмежити присутність людей на території храмів під час освячення великодніх кошиків.

Далі по темі На Київщині змінили час комендантської години на Великдень

Варто зазначити, що під час комендантської години категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. Також наголосили, що відвідування кладовищ до повного розмінування територій, на яких велися бойові дії, несе загрозу. Утримуйтеся від цього під час відзначення поминальних днів.

"Київська обласна військова адміністрація закликає жителів регіону провести Великдень вдома", – сказав Павлюк.

Як святкувати Великдень під час війни

Рятувальники попередили, що на вихідні російські окупанти можуть вдатися до провокацій. Тому українцям радять уникати великих скупчень людей, щоб не наразити себе на небезпеку. Крім того, слід бути обережними та дотримуватися правил пожежної та мінної безпеки.

Реклама

В ДСНС нагадали, що особливо небезпечно:

ходити в ліс, на водойми, поля в районах, де проводилися бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків;

з'їжджати з доріг на узбіччя.

Крім того, у зв'язку з тим, що в Україні діє комендантська година, нічних богослужінь на Великдень не буде, церкви будуть зачинені до ранку. Освятити паски можна буде в денні години.

Раніше ми писали: