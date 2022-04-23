В Киевской области изменили время комендантского часа на Пасху

Во время комендантского часа категорически запрещается находиться на улицах и в других общественных местах

В Киевской области на Пасху изменили комендантский час. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области в ночь с 23 на 24 апреля вводят комендантский час с 23:00 до 5:00. Сейчас пребывание в храмах возможно исключительно для работников этих религиозных заведений с ограничением доступа населения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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Для удобства верующих богослужения будут транслироваться онлайн. Также власти просят ограничить присутствие людей на территории храмов во время освящения пасхальных корзин. Такие меры необходимы, в первую очередь, для безопасности мирного населения.

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Стоит отметить, что во время комендантского часа категорически запрещается находиться на улицах и в других общественных местах. Также подчеркнули, что посещение кладбищ до полного разминирования территорий, на которых велись боевые действия, несет угрозу. Удерживайтесь от этого во время праздничных дней.

"Киевская областная военная администрация призывает жителей региона провести Пасху дома", – сказал Павлюк.

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Спасатели предупредили, что на выходные российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям. Поэтому украинцам советуют избегать больших скоплений людей, чтобы не подвергнуть себя опасности. Кроме того, следует соблюдать осторожность и соблюдать правила пожарной и минной безопасности.

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В ГСЧС напомнили, что особенно опасно:

ходить в лес, на водоемы, поля в районах, где производились боевые действия;

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить в заброшенные сооружения и дома;

съезжать с дорог на обочину.

Кроме того, в связи с тем, что в Украине действует комендантский час, ночных богослужений на Пасху не будет, церкви будут закрыты до утра. Освятить пасхальные куличи можно будет в дневные часы.

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