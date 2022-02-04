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Під Києвом почався спалах небезпечної хвороби тварин – ліків від неї не існує

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 16:44
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Зону нагляду встановили у кількох містах, селах та селищі
На Київщині нові випадки АЧС. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині нові випадки АЧС. Фото: колаж "Сьогодні"

На Київщині в угіддях Обухівського районного мисливського господарства виявили мертвими двох диких кабанів. Як виявилось, причиною смерті стала африканська чума свиней.

Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Київській області.

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Що відомо?

Як розповіли у відомстві, територію Обухівського районного мисливського господарства оголошено епізоотичним осередком – там запровадили карантин. Також затверджено план заходів щодо недопущення поширення АЧС (африканська чума свиней – Ред.).

До зони захисту віднесено територію Обухівського районного мисливського господарства, а також села Перше Травня, Шевченкове, Застугна, Копачів, Козинська селищна територіальна громада із прилеглими до них територіями.

До зони нагляду увійшли мисливські господарства ТОВ "Трипільський мисливець", МРК "Васильківщина" та МГ "Київське", свиногосподарства ТОВ "Червонослобідський відгодівельний комплекс", ТОВ "Весела свинка", ТОВ "Світанок Плюс".

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Крім того, зона нагляду встановлена у містах Обухів та Українка, а також у селищі Козин.

У відомстві додали: зараз фахівці ветеринарної медицини Держпродспоживслужби вживають усіх заходів, передбачених інструкцією з профілактики та боротьби з АЧС.

Що таке АЧС?

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – вірусне захворювання домашніх та диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових тварин, через продукти зі свинини, через кліщів та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей та тварин). Вакцин від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, що захворіли, гине. Вірус знищується лише шляхом нагрівання до високих температур.

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