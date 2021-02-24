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На Київщині першою вакцинували від коронавірусу лікарку з Броварів

24 лютого, 20:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Першу хвилю вакцинації в регіоні планують завершити вже через два-три тижні

Першою в Київській області щеплення від коронавірусу отримала лікарка, завідувачка дорослого інфекційного відділення в Броварській багатопрофільній клінічній лікарні Тетяна Шульженко.

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Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"Перебіг коронавірусної хвороби може бути дуже важким і навіть призвести до смерті пацієнта. Ми, медичні працівники, кожного дня бачимо наслідки COVID-19. Вакцинування формує імунітет до вірусу та допомагає попередити інфікування. Проте навіть, якщо ви й захворієте, то перенесете хворобу значно легше. Саме тому я прийняла для себе рішення отримати щеплення і навіть встигла зробити це на самому початку вакцинальної кампанії в області", – зазначила Тетяна Шульженко.

За словами заступника голови Київської обласної державної адміністрації Тетяни Щербак, першу хвилю вакцинації в регіоні планують завершити вже через два-три тижні.

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Зазначимо, протягом першого дня вакцинальної кампанії на Київщині щеплення проти коронавірусу отримали 23 медики. Загалом на першому етапі на Київщині провакцинують: 3657 медиків, які працюють в госпітальних базах регіону з хворими на COVID-19, а також 1728 працівників і жителів інтернатів або інших спеціалізованих установ по догляду за людьми похилого віку.

Раніше ми писали, що в четвер, 25 лютого, в столиці почнеться процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Крім цього, головний санітарний лікар нагадав, що на другому етапі передбачена вакцинація військових. А Зеленський підтвердив готовність отримати щеплення разом з військовослужбовцями як Верховний головнокомандувач.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Київ вакцинація вакцина Київська область коронавірус

Джерело: Сьогодні

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