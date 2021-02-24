В Киевской области первой вакцинировали от коронавируса доктора из Броваров

Первую волну вакцинации в регионе планируют завершить уже через две-три недели

Первой в Киевской области прививку от коронавируса получила врач, заведующая взрослым инфекционным отделенинм в Броварской многопрофильной клинической больнице Татьяна Шульженко.

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Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

"Течение коронавирусной болезни может быть очень тяжелым и даже привести к смерти пациента. Мы, медицинские работники, каждый день видим последствия COVID-19. Вакцинация формирует иммунитет к вирусу и помогает предупредить инфицирование. Однако даже если вы и заболеете, то перенесете болезнь значительно легче. Именно поэтому я приняла для себя решение получить прививки и даже успела сделать это в самом начале прививочной кампании в области", – отметила Татьяна Шульженко.

По словам заместителя главы Киевской облгосадминистрации Татьяны Щербак, первую волну вакцинации в регионе планируют завершить уже через две-три недели.

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Отметим, в течение первого дня вакцинальной кампании в Киевской области прививки против коронавируса получили 23 медика. В целом на первом этапе в Киевской области провакцинируют: 3657 медиков, работающих в госпитальных базах региона с больными COVID-19, а также 1728 работников и жителей интернатов или других специализированных учреждений по уходу за пожилыми людьми.

Ранее мы писали, что в четверг, 25 февраля, в столице начнется процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Кроме этого, главный санитарный врач напомнил, что на втором этапе предусмотрена вакцинация военных. А Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий.

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