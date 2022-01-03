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У Київській області рятувальники облили водою колегу із пожежних стволів (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 16:45
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Все, що відбувається, зняли на відео і виклали в мережу
Все відбувалося під оплески рятувальників та сирени машин / Колаж "Сьогодні"
Все відбувалося під оплески рятувальників та сирени машин / Колаж "Сьогодні"

Рятувальники Київської області облили колегу із пожежних стволів. Такий ритуал підтверджує повагу до рятувальника, що йде на пенсію.

Про це повідомляє ДСНС Київської області.

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Деталі

На відео видно, що колеги облили водою рятувальника із пожежних стволів. Все відбувалося під оплески рятувальників та сирени машин.

"За спиною довгі трудові роки та колосальний досвід життя. 25 років життя пройшли, як мить, і ось настав час приймати вітання з виходом на відпочинок", – додають в ДСНС Київської області.

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Один день із пожежниками

Робочий день, що триває рівно добу, починається о 7:50. На той час свіжа зміна, одягнена в бойовий одяг, будується в гаражі. Начальник варти перевіряє екіпірування та техніку, водії проходять медогляд. Цей неухильний ритуал виконується щодня. Є ще одна процедура — неофіційна, але не менш важлива: днювальні старі та нові зміни передають друг одній кухні.

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