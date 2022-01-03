В Киевской области спасатели облили водой коллегу из пожарных стволов (видео)

Спасатели Киевской области облили коллегу из пожарных стволов. Такой ритуал подтверждает уважение к уходящему на пенсию спасателю.
Об этом сообщает ГСЧС Киевской области.
Детали
На видео видно, что коллеги облили водой спасателя из пожарных стволов. Все происходило под аплодисменты спасателей и сирены машин.
Далее по теме
"За спиной долгие трудовые годы и колоссальный опыт жизни. 25 лет жизни прошли, как мгновение, и вот пришло время принимать поздравления с выходом на отдых", – добавляют в ГСЧС Киевской области.
Один день с пожарниками
Рабочий день, длящийся ровно сутки, начинается в 7:50. К этому времени свежая смена, облаченная в боевую одежду, строится в гараже. Начальник караула проверяет экипировку и технику, водители проходят медосмотр. Этот неукоснительный ритуал выполняется ежедневно. Есть еще одна процедура — неофициальная, но не менее важная: дневальные старой и новой смены передают друг другу кухни.
Ранее мы писали:
- В Украине разработали новую концепцию проверок бизнеса, но пожарная служба все еще выявляет нарушения в 97% проверенных компаний.
- В Черкасской области пожарники спасли семью с младенцем.