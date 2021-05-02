У Лаврі зовсім забули про коронавірус під час святкових богослужінь (фото)

У храмі зібралось багато людей, які забули про всі карантинні правила – люди стоять без масок та не дотримуються соціальної дистанції

У мережі з'явились показові фото із Києво-Печерської лаври, де кияни освячували свої великодні кошики.

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Про це повідомляє "Big Kyiv".

На фото з Лаври видно, що до храму прийшло багато людей, щоб послухати пасхальну літургію та освятити великодні продукти.

/ Фото: Big Kyiv

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Кияни повністю заповнили храм. А на кадрах видно, що ніхто не дотримується соціальної дистанції, люди стоять поруч один з одним та всіх все влаштовує.

/ Фото: Big Kyiv В тренді У Києві водій евакуатора припаркувався під знаком "стоянка заборонена" і погрожував свідкам (відео)

Про масковий режим там, також, забули. Захисну маску у храмі не надягали. Лише десь, у когось з натовпу, видніється медична маска і то на підборідді.

Реклама / Фото: Big Kyiv

Примітно, що священнослужителі також правили службу без захисних масок та не просили людей дотримуватись емідеміологічних правил.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський привітав українців з Пасхою та заявив, що світле свято Великодня символізує перемогу життя над смертю, тому цьогоріч українці відзначають його вдома.

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