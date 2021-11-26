У міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили понад 20 фейкових COVID-сертифікатів

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" поліцейські виявили 21 COVID-сертифікат із ознаками підробки. Копи відкрили кримінальні провадження.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.
"Так, у період з 22 по 25 листопада на території аеропорту 21 осіба пред’явила документи про вакцинацію з ознаками підробки", – йдеться у повідомленні.
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Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку та використання підроблених документів.
"За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - додають у поліції.
У "Дії" з'явилися нові сертифікати
Так, у додатку з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат із ПЛР-тесту. Документ діє 72 години з моменту здачі аналізу.
Згенерувати його можна так само, як COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення програми у PlayMarket, AppStore або AppGallery у "Дії" потрібно натиснути "Послуги", вибрати "COVID-сертифікати" та натиснути "Сгенерувати сертифікат".
Далі слід дати згоду на отримання даних із Електронної системи охорони здоров'я у "Дії". Дані автоматично підтягнуться. Сертифікат з'явиться поруч із іншими цифровими документами у програмі. Процес займає кілька хвилин.
До речі, зараз у "Дії" також є: міжнародний, "жовтий" і "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. Жовтий сертифікат можна отримати після однієї вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та зелений діють 365 днів.
Раніше ми писали:
- Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
- Що робити, якщо Дія не підтягнула COVID-сертифікат? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НСЗП).