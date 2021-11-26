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В международном аэропорту "Борисполь" обнаружили более 20 фейковых COVID-сертификатов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 ноября, 14:32
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По каждому из фактов полицией будет проведена проверка и нарушителей накажут
В Борисполе ловят пассажиров с поддельными ковид-документами
В Борисполе ловят пассажиров с поддельными ковид-документами / Фото: Коллаж: Сегодня

В международном аэропорту "Борисполь" полицейские обнаружили 21 COVID-сертификат с признаками подделки. Копы открыли уголовные производства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"Так, в период с 22 по 25 ноября на территории аэропорта 21 человек предъявил документы о вакцинации с признаками подделки", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

"По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", – добавляют в полиции.

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В "Дії" появились новые сертификаты

Так, в приложении появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Сгенерировать его можно так же, как COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".

Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения в "Дії". Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут.

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К слову, сейчас в "Дії" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. Желтый сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и зеленый действуют 365 дней.

Ранее мы писали:

  • Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также сгенерировать сертификат для своего ребенка.
  • Что делать, если "Дія" не подтянула COVID-сертификат? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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