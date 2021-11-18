У Мережі показали відео затримання мігрантів із Білорусі у Чорнобилі. Чи правда це

У соцмережах розмістили новину про те, нібито у Чорнобильській зоні відчуження затримали групу нелегалів з Пакистану та Афганістану. Однак у МВС спростували цю інформацію.
Про це написала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Що писали ЗМІ?
У Telegram-каналі "Україна в шоці" показали відео як українські правоохоронці нібито зловили порушників у Чорнобильській зоні відчуження, неподалік колишнього села Денисовичі.
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Порушники нібито заявляли, що в Україні їх мали зустріти, оформити нові документи, після чого переправити до однієї з країн ЄС.
Що було насправді?
У МВС наголосили, що ця новина – фейк.
"Вказана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони не було", – йдеться у повідомленні.