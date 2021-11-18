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У Мережі показали відео затримання мігрантів із Білорусі у Чорнобилі. Чи правда це

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 листопада, 12:34
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У Міністерстві внутрішніх справ відповіли на чутки про те, що мігранти пробралися в Україну з Білорусі через Чорнобильську зону
У МВС відреагували на новину про затримання нелегалів
У МВС відреагували на новину про затримання нелегалів / Фото: Колаж: Сьогодні

У соцмережах розмістили новину про те, нібито у Чорнобильській зоні відчуження затримали групу нелегалів з Пакистану та Афганістану. Однак у МВС спростували цю інформацію.

Про це написала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Що писали ЗМІ?

У Telegram-каналі "Україна в шоці" показали відео як українські правоохоронці нібито зловили порушників у Чорнобильській зоні відчуження, неподалік колишнього села Денисовичі.

Порушники нібито заявляли, що в Україні їх мали зустріти, оформити нові документи, після чого переправити до однієї з країн ЄС.

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Що було насправді?

У МВС наголосили, що ця новина – фейк.

"Вказана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони не було", – йдеться у повідомленні.

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