У школи Києва призупинили набір першокласників. Коли тепер нести документи

Столичні школи призупинили набір першачків за відповідним наказом КМДА. Коли ж подавати документи до шкіл, новини "Сьогодні" поспілкувалися з чиновницею, яка підписала цей наказ.
У столичному Департаменті освіти кажуть: торік набір до перших класів також припиняли. І все – через коронавірус.
"Сьогодні вчителі не приходять на робочі місця або приходять у виключних випадках і батьки теж не мають такої змоги пересуватися містом. Як тільки ми повернемося до звичного життя, ми видамо наказ і зразу почнемо прийом документів до 1-го класу", – каже голова Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
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Коли відновлять прийом до шкіл – залежить від завершення карантину, та панікувати батькам не варто, наголосив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".
"При подачі заявок створюється скупчення людей і це може вплинути негативно на епідситуацію. Тому на даний конкретний період, коли в місті Києві червоний рівень епідеміологічної небезпеки, місцева влада вжила заходів, щоб уникнути скупчення. Це тимчасове рішення, і я думаю, що міська влада зробить все можливе, щоб подовжити цей прийом заявок", – зазначив Ляшко.
Подати заяву на вступ дитини до школи можна і онлайн – на сайті "Електронної реєстрації у заклади загальної середньої освіти". Потім заявку потрібно буде просто підтвердити у школі потому, як вона відновить роботу.
Нагадаємо, наступного року відбудеться набір до першого в Україні приватного вишу – гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка". Для студентів побудують навчальний корпус і кампус за дизайн-проєктом знаменитого архітектора Хірокі Мацуури.
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