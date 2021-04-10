У школи Києва призупинили набір першокласників. Коли тепер нести документи

Так вчиняють другий рік поспіль, та на школярах це не має позначитись

Столичні школи призупинили набір першачків за відповідним наказом КМДА. Коли ж подавати документи до шкіл, новини "Сьогодні" поспілкувалися з чиновницею, яка підписала цей наказ.

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У столичному Департаменті освіти кажуть: торік набір до перших класів також припиняли. І все – через коронавірус.

"Сьогодні вчителі не приходять на робочі місця або приходять у виключних випадках і батьки теж не мають такої змоги пересуватися містом. Як тільки ми повернемося до звичного життя, ми видамо наказ і зразу почнемо прийом документів до 1-го класу", – каже голова Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

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Коли відновлять прийом до шкіл – залежить від завершення карантину, та панікувати батькам не варто, наголосив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

"При подачі заявок створюється скупчення людей і це може вплинути негативно на епідситуацію. Тому на даний конкретний період, коли в місті Києві червоний рівень епідеміологічної небезпеки, місцева влада вжила заходів, щоб уникнути скупчення. Це тимчасове рішення, і я думаю, що міська влада зробить все можливе, щоб подовжити цей прийом заявок", – зазначив Ляшко.

Подати заяву на вступ дитини до школи можна і онлайн – на сайті "Електронної реєстрації у заклади загальної середньої освіти". Потім заявку потрібно буде просто підтвердити у школі потому, як вона відновить роботу.

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Нагадаємо, наступного року відбудеться набір до першого в Україні приватного вишу – гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка". Для студентів побудують навчальний корпус і кампус за дизайн-проєктом знаменитого архітектора Хірокі Мацуури.

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