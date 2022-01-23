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В Україну йде потепління: де і коли чекати "плюс"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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23 січня, 20:00
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Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якої погоди чекати країні – новий прогноз
У країні обіцяють мокрий сніг / Колаж "Сьогодні"
У країні обіцяють мокрий сніг / Колаж "Сьогодні"

Погода в Українінайближчими днями стане набагато тепліша. Повітря прогріється щонайбільше до 4 градусів вище нуля. Через потепління можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра, 24 січня, на заході країни -7-4 градуси. Опадів тут не буде, проте хмарна погода очікується до самого вечора. На сході температура коливатиметься від -6 до -3 градусів. Упродовж усього дня синоптики прогнозують сніг.

У північних областях від -7 до -5 градусів. На півдні від -5 до -3 градусів, до самого вечора хмарно та опади.

Погода в Україні на 24 січня. Скрін: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 24 січня. Скрін: Укргідрометцентр

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У вівторок, 25 січня, на заході країни стане трохи тепліше. Прогнозують від -5 до -1 градуса, а також сніг, який пускатиметься вдень і вночі. На сході стовпчики термометрів позначатимуть від -6 до -2 градусів, опади.

У північних регіонах – від -7 до -5 градусів, без опадів. Синоптики прогнозують сонячну погоду. На півдні України термометри покажуть від -4 до -1 градуса.

Погода в Україні на 25 січня. Скрін: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 25 січня. Скрін: Укргідрометцентр

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26 січня на заході України температура повітря становитиме від -3 до +1 градуса. Через плюсову температуру прогнозують мокрий сніг. На сході від -6 до -4, вдень піде сніг.

У північних областях від -4 до -2 градусів. Вночі та вдень можливий мокрий сніг. На півдні очікується від -4 до -1 градуса. У цей день опадів не обіцяють, буде сонячно.

Погода в Україні на 26 січня. Скрін: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 26 січня. Скрін: Укргідрометцентр

У четвер, 27 січня, на заході країни температура повітря підніметься ще вище: від -1 до +2 градусів, очікується мокрий сніг. На сході буде холодніше. Термометри покажуть від -8 до -6 градусів. Сонячна погода.

У північних регіонах – від -6 до -4 градусів. На півдні від -4 до +1 градуса. У цій частині країни буде хмарно, проте показуватиметься і сонечко.

Погода в Україні на 27 січня. Скрін: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 27 січня. Скрін: Укргідрометцентр

28 січня тепліше стане на всій території України. На заході від -1 до +2 градусів, сніг. На сході температура коливатиметься від -5 до -2 градусів. Синоптики прогнозують хмарну погоду та опади.

У північних регіонах – від -1 до +1 градусів. На півдні буде найтепліше: від -1 до +4 градусів.

Погода в Україні на 28 січня. Скрін: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 28 січня. Скрін: Укргідрометцентр

Якою буде зима в Україні

Січень прогнозували контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга його половина – морозна і зі снігопадами.

Лютий очікується холодний, сніговий, із сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози та сніг.

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