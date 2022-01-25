В Україну прийде потепління: коли на нього чекати

Синоптики розповіли, що температура повітря спочатку буде мінусова, а потім потеплішає

Температура буде теплішою / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні найближчими днями дуже зміниться. Спочатку буде хмарна погода та сніг, проте незабаром опади припиняться і вигляне сонце. Також температура повітря підвищиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра, 26 січня, на заході України температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів. Через плюсову температуру прогнозують мокрий сніг. На сході від -5 до -3, вдень йтиме невеликий сніг.

У північних областях від -3 до -1 градусів. Вночі та вдень можливий мокрий сніг. На півдні очікується від -4 до -1 градуса.

У четвер, 27 січня, на заході країни температура повітря підніметься ще вище: від -3 до +1 градусів очікується мокрий сніг. На сході буде холодніше. Стовпчики термометрів покажуть від -8 до -6 градусів.

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28 січня на заході від -1 до +3 градусів та невеликий сніг. На сході температура коливатиметься від -5 до -2 градусів. Синоптики прогнозують хмарну погоду та опади.

У північних регіонах – від -1 до +1 градусів. На півдні буде найтепліше: від -1 до +4 градусів.

29 січня на заході України температура повітря становитиме від -1 до +2 градусів. Весь день буде сонячна погода. На сході від -1 до +2, а вдень йтиме невеликий сніг.

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У північних областях від -1 до +2 градусів. На півдні від -1 до +4 градусів.