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В Украину придет потепление: когда его ждать

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 января, 20:00
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Синоптики рассказали, что температура воздуха сначала будет минусовая, а затем будет все теплее
Температура будет становится теплее / Коллаж "Сегодня"
Температура будет становится теплее / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в ближайшие дни сильно поменяется. Сначала будет облачная погода и снег, однако совсем скоро осадки прекратятся и выглянет солнце. Также температура воздуха станет теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра, 26 января, на западе Украины температура воздуха составит от -3 до +2 градуса. Из-за плюсовой температуры прогнозируют мокрый снег. На востоке от -5 до -3, днем будет идти небольшой снег.

В северных областях от -3 до -1 градусов. Ночью и днем возможен мокрый снег. На юге ожидается от -4 до -1 градуса.

В четверг, 27 января, на западе страны температура воздуха поднимется еще выше: от -3 до +1 градусов, ожидается мокрый снег. На востоке будет холоднее. Столбики термометров покажут от -8 до -6 градусов.

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28 января на западе от -1 до +3 градусов и небольшой снег. На востоке температура будет колебаться от -5 до -2 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки.

В северных регионах – от -1 до +1 градуса. На юге будет теплее всего: от -1 до +4 градусов.

29 января на западе Украины температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. Весь день будет солнечная погода. На востоке от -1 до +2, а днем будет идти небольшой снег.

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В северных областях от -1 до +2 градусов. На юге от -1 градуса до +4.

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