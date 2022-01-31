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В Україну увірветься небезпечна погода – чого чекати найближчими днями

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 20:00
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У Карпатах обіцяють невеликий сніг за температури 5-11 градусів морозу
В Україні очікується сніг та ожеледиця. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні очікується сніг та ожеледиця. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні поточного тижня буде різною. Синоптики прогнозують у деяких регіонах ожеледицю на дорогах. Також очікується вітер з поривами до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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1 лютого пройде без істотних опадів, лише у Карпатському регіоні, вночі та північному сході країни буде невеликий сніг.

2 та 3 лютого в Україні часом буде сніг, а вдень місцями з дощем.

Водночас на дорогах попереджають про ожеледицю.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. 2 лютого у західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 3-9 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до +2, на півдні, 2-3 лютого та на сході країни вночі буде 0-7 градусів морозу, а вдень 1-7 градусів тепла.

У Карпатах обіцяють невеликий сніг за температури 5-11 градусів морозу.

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