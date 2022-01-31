В Украину ворвется опасная погода – чего ждать в ближайшие дни

Погода в Украине на этой неделе будет разной. Синоптики прогнозируют в некоторых регионах гололед на дорогах. Также ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
1 февраля пройдет без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью и на северо-востоке страны будет небольшой снег.
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2 и 3 февраля в Украине временами будет снег, а днем местами с дождем.
При этом на дорогах предупреждают о гололеде.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. 2 февраля в западных областях местами будут порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью составит 3-9 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до +2, на юге, 2-3 февраля и на востоке страны ночью будет 0-7 градусов мороза, а днем 1-7 градусов тепла.
В Карпатах обещают небольшой снег при температуре 5-11 градусов мороза.