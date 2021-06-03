У зоопарку Києва з'явилася прірва з двох світів (фото, відео)

У Київському зоопарку з'явився 3Д малюнок. Фото: Київський зоопарк

У Київському зоопарку з'явилася незвичайна фотозона у вигляді прірви в джунглях. Для створення більш сильного ефекту, біля малюнка розмітили скульптуру гігантського слона з покришок.

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На 3d малюнку зображені два світи. Один – зіпсований і знищений людиною, як чорна прірва, а другий – яскравий і насичений рослинністю і метеликами.

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Головний посил – ми повинні бачити тварин справжніми, а не вбитими або нещасними.

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Таким чином в зоопарку закликають берегти природу і тваринний світ.

"Цей 3d малюнок яскраво показує проблеми екології в світі, і в нашій країні. Діти можуть наочно побачити, що станеться, якщо буде знищуватися природа – вони будуть бачити ось таких гумових слонів. А якщо берегти природу, піклуватися про екологію, то можна побачити живого слона в зоопарку", – розповідає сайту "Сьогодні", Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Роботу над 3d малюнком закінчили тільки вчора. Художники працювали два тижні. Щоб все намалювати потрібно було підготувати територію і накрити її навісом від дощу.

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"Робота на екологічну тему – ми закликаємо людей не смітити, берегти природу, захищати тварин. На 3d малюнку ми створили два світи. Перший – жахливий, зіпсований людиною. І прекрасний світ – з метеликами, гусеницями, зеленим листям. Малюнок створений як фотозона. Це подарунок для зоопарку і його відвідувачів від команди художників UT ART STUDIO", – розповідає сайту "Сьогодні" Володимир Пастушак, художник, який працює в стилі 3d.

Площа малюнка більше 50 квадратних метрів. На його створення витратили 13 літрів фарби та лаку.

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Фотозона вже користується популярністю, біля неї фотографуються дорослі і діти.