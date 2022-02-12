Весна близько: у київському ботсаду з-під снігу пробиваються первоцвіти

У київському ботанічному саду імені Гришка відвідувачі зауважили, що з-під снігу вже пробиваються первоцвіти.
Про це повідомляється у групі ботсаду у Facebook.
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У той же час готуються зацвісти на відкритій території ерика та рододендрони. Так, у групі опублікували фотографії дрібних кущів із бутонами.
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"А може, первоцвіти – це насправді вони? ... Еріки у Національному Ботанічному готові зацвітати", – йдеться у повідомленні.
На відкритих ділянках ботсаду еріка трав'яниста традиційно цвіте у лютому. Природний ареал – альпійські регіони Європи.
Еріка – це численний рід вічнозелених рослин, що належать до сімейства Верес. Він налічує понад 850 кущів та напівчагарників, зустрічаються дерева, які можуть досягати двох метрів.
Кущі компактні, становлять висоту близько 30 див.