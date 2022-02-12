Весна близко: в киевском ботсаду из-под снега пробиваются первоцветы

Посетили ботсада, заметили, что из-под снега уже пробиваются первые цветы

На открытых участках ботсада эрика травянистая традиционно цветет в феврале. Коллаж "Сегодня"

В киевском ботаническом саду имени Гришко посетители заметили, что из-под снега уже пробиваются первоцветы.

Об этом сообщается в группе ботсада в Facebook.

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В то же время готовятся зацвести на открытой территории эрика и рододендроны. Так, в группе опубликовали фотографии мелких кустов с бутонами.

"А может, первоцветы – это на самом деле они? ... Эрики в Национальном Ботаническом готовы зацветать", – говорится в сообщении.

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На открытых участках ботсада эрика травянистая традиционно цветет в феврале. Природный ареал – альпийские регионы Европы.

Эрика – это многочисленный род вечнозеленых растений, принадлежащих к семейству Вереск. Он насчитывает более 850 кустов и полукустарников, встречаются деревья, которые могут достигать двух метров.

Кусты компактные, составляют высоту около 30 см.

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