Вітер і дощі: Ірпінь накрила негода (відео)

Незважаючи на те, що вдень в місті було сонячно, вже ввечері пішли дощі

Наслідки негоди в Ірпені. Колаж: "Сьогодні"

У четвер ввечері, 29 липня, Ірпінь (місто в Київській області) накрили дощі з грозами.

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Однак вони були короткочасними, майже за годину розпогодилося.

При цьому вранці і вдень погода в Ірпіні була сонячною, температура досягала позначки +32.

До речі, 30 липня вдень опадів в Києві і області не очікується. Вдень температура буде досягати позначки +30, а вночі стовпчики термометрів покажуть до +20. Синоптики попереджають про можливі опади.

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Вітер очікується північно-західний від 7 до 12 м/с.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондов і іншої сучасної техніки.

Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".