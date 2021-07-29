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Ветер и дожди: Ирпень накрыла непогода (видео)

29 июля 2021 20:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Несмотря на то, что днем в городе было солнечно, уже вечером пошли дожди

Последствия непогоды в Ирпене. Коллаж: "Сегодня"

Последствия непогоды в Ирпене. Коллаж: "Сегодня"

В четверг вечером, 29 июля, Ирпень (город в Киевской области) накрыли дожди с грозами.

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Однако они были кратковременными, почти за час распогодилось.

При этом утром и днем погода в Ирпене была солнечной, температура достигала отметки +32.

К слову, 30 июля днем осадков в Киеве и области не ожидается. Днем температура будет достигать отметки +30, а ночью столбики термометров покажут до +20. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

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Ветер ожидается северно-западный от 7 до 12 м/с.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

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