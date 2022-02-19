Вітрено та дощ: погода у Києві на 19 лютого

Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів.

Вдень температура підвищиться до +5...+7 градусів. Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві у суботу, 19 лютого, погіршиться. Увечері буде вітряно, а вдень буде йти дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода

У останню суботу лютого у столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень пройде невеликий дощ.

Також очікується дощ, можливо з мокрим снігом. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів, тому вранці буде слизько. Вдень температура підвищиться до +5...+7 градусів. Вітер західний із переходом у південно-західний, 4-9 м/с.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.