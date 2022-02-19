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Вітрено та дощ: погода у Києві на 19 лютого

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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19 лютого, 05:58
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Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів.
Вдень температура підвищиться до +5...+7 градусів. Колаж "Сьогодні"
Вдень температура підвищиться до +5...+7 градусів. Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві у суботу, 19 лютого, погіршиться. Увечері буде вітряно, а вдень буде йти дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода

У останню суботу лютого у столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень пройде невеликий дощ.

Також очікується дощ, можливо з мокрим снігом. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів, тому вранці буде слизько. Вдень температура підвищиться до +5...+7 градусів. Вітер західний із переходом у південно-західний, 4-9 м/с.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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