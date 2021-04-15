Вхід за попереднім записом: у Києві закрили три підпільні казино (фото)

Вони працювали в приміщеннях колишніх пунктів з розповсюдження державної лотереї та у "інтернет-клубах", що давно не функціонують

У Києві правоохоронці викрили три підпільні казино, які працювали в приміщеннях колишніх "Інтернет-клубів" та пунктів з розповсюдження білетів державної лотереї.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва виявлено та припинено незаконне функціонування трьох гральних закладів (ч. 1 ст. 203-2 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Потрапити до цих клубів міг не кожен. До гри допускали лише тих, хто попередньо зателефонував та записався.

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Правоохоронці провели обшуки та вилучили техніку та обладнання за допомогою якого в порушення вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", надавалися незаконні послуги.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до злочину.

Раніше ми повідомляли, що Щоб офіційно відкрити справжнє казино у Києві, організатор повинен у 10-денний строк сплатити за ліцензію 72 млн гривень.

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