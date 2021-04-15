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Вход по предварительной записи: в Киеве закрыли три подпольных казино (фото)

15 апреля, 18:14

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они работали в помещениях бывших пунктов по распространению государственной лотереи и в "интернет-клубах", что давно не функционируют

В Киеве правоохранители разоблачили три подпольных казино, работавших в помещениях бывших "Интернет-клубов" и пунктов по распространению билетов государственной лотереи.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"За процессуального руководства Днепровской окружной прокуратуры города Киева выявлено и прекращено незаконное функционирование трех игорных заведений (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Попасть в эти клубы мог не каждый. К игре допускали только тех, кто предварительно позвонил и записался.

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Правоохранители провели обыски и изъяли технику и оборудование с помощью которого в нарушение требований Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", предоставлялись незаконные услуги.

Ведется следствие, правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

Ранее мы сообщали, что чтобы официально открыть настоящее казино в Киеве, организатор должен в 10-дневный срок оплатить лицензию 72 млн гривен.

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