Відео дня. Київ засипає першим снігом

У Києві випав перший сніг. Наразі 173 одиниці техніки обробляють дороги та тротуари протиожеледними засобами.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Дорожники ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці із бруківки протиожеледними засобами.
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"Спеціальна техніка розташована на вихідних позиціях у місті, а також наносить рідкі хлориди, сіль і піщаносоляну суміш. Комунальна корпорація для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової спецтехніки", – йдеться у повідомленні.
В КК "Київавтодор" нагадують водіям, що в період погіршення погодних умов необхідно:
- бути обачними на дорогах;
- змінити літню гуму на зимову;
- не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати працювати спецтехніці. Автомобілі, що заважають збиранню вулиць від снігу, евакуювали.
Якої погоди чекати цієї зими?
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.
"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.
Морози можуть досягати 25 і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.
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