Відео дня. Київ засипає першим снігом

Спецтехніка вже виїхала на дороги міста

У столиці погіршилася погода / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві випав перший сніг. Наразі 173 одиниці техніки обробляють дороги та тротуари протиожеледними засобами.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Дорожники ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці із бруківки протиожеледними засобами.

"Спеціальна техніка розташована на вихідних позиціях у місті, а також наносить рідкі хлориди, сіль і піщаносоляну суміш. Комунальна корпорація для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової спецтехніки", – йдеться у повідомленні.

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Комунальники готуються впоратися з негодою / Фото: Укрінформ

В КК "Київавтодор" нагадують водіям, що в період погіршення погодних умов необхідно:

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бути обачними на дорогах;

змінити літню гуму на зимову;

не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати працювати спецтехніці. Автомобілі, що заважають збиранню вулиць від снігу, евакуювали.

Вже майже у всіх районах випав сніг / Фото: Сьогодні

Сніг вже чітко видно, якщо дивитися на світ / Фото: Сьогодні

Машини на тротуарах притрусило снігом / Фото: Сьогодні

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть досягати 25 і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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