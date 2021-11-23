Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Відео дня. Київ засипає першим снігом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 листопада, 18:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спецтехніка вже виїхала на дороги міста
У столиці погіршилася погода
У столиці погіршилася погода / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві випав перший сніг. Наразі 173 одиниці техніки обробляють дороги та тротуари протиожеледними засобами.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Реклама

Дорожники ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми та спуски, а також вулиці із бруківки протиожеледними засобами.

"Спеціальна техніка розташована на вихідних позиціях у місті, а також наносить рідкі хлориди, сіль і піщаносоляну суміш. Комунальна корпорація для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової спецтехніки", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Комунальники готуються впоратися з негодою
Комунальники готуються впоратися з негодою / Фото: Укрінформ

В КК "Київавтодор" нагадують водіям, що в період погіршення погодних умов необхідно:

Реклама
  • бути обачними на дорогах;
  • змінити літню гуму на зимову;
  • не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати працювати спецтехніці. Автомобілі, що заважають збиранню вулиць від снігу, евакуювали.

Вже майже у всіх районах випав сніг
Вже майже у всіх районах випав сніг / Фото: Сьогодні

Сніг вже чітко видно, якщо дивитися на світ
Сніг вже чітко видно, якщо дивитися на світ / Фото: Сьогодні

Машини на тротуарах притрусило снігом
Машини на тротуарах притрусило снігом / Фото: Сьогодні

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть досягати 25 і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

8 906

захворіло за тиждень в Києві

-9%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 листопада 1991. До чинних грошових норм витрат на харчування чорнобильців додаватиметься від 1 карбованця 12 копійок до 2 карбованців 76 копійок залежно від віку…

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Російський рубль (₽)

0.3564

Євро (€)

30.06

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти