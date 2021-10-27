Відео дня. У реанімації київської лікарні закінчуються місця для COVID-пацієнтів

У реанімаційному відділенні київської міської клінічної лікарні №4 зайнято майже 90% місць СOVID-хворими.
Про це повідомляє головний лікар медустанови Тетяна Мостепан.
Ситуація погіршується
За словами медика, 30-40% пацієнтів одразу потрапляють у реанімацію. Середнього протікання хвороби немає. Усі лікуються лише амбулаторно.
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"У нас 455 ліжок та 90% місць вже зайняті. Усі пацієнти підключені до кисню. Такого ще не було", – додала Тетяна Мостепан.
Серед хворих є вакциновані
У відділенні 3-4% людей є із вакциною.
"Ці пацієнти не в реанімації. У них хвороба протікає не так агресивно", – каже медик.
В Україні третя хвиля коронавірусу
Нині в Україні третя хвиля коронавірусуі вона є найбільшою. Вона не лише побила свої власні рекорди, а й побила рекорди історичного максимуму континенту.
Ситуація в Україні не найгірша. Інші країни показували і набагато вищі показники, ніж зараз є у нас.