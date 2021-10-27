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Відео дня. У реанімації київської лікарні закінчуються місця для COVID-пацієнтів

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
27 жовтня, 12:32
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З 30 жовтня Київ перебуватиме у "червоній зоні" адаптивного карантину
У лікарні всіх пацієнтів підключено до кисню / Колаж "Сьогодні"
У лікарні всіх пацієнтів підключено до кисню / Колаж "Сьогодні"

У реанімаційному відділенні київської міської клінічної лікарні №4 зайнято майже 90% місць СOVID-хворими.

Про це повідомляє головний лікар медустанови Тетяна Мостепан.

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Ситуація погіршується

За словами медика, 30-40% пацієнтів одразу потрапляють у реанімацію. Середнього протікання хвороби немає. Усі лікуються лише амбулаторно.

"У нас 455 ліжок та 90% місць вже зайняті. Усі пацієнти підключені до кисню. Такого ще не було", – додала Тетяна Мостепан.

Серед хворих є вакциновані

У відділенні 3-4% людей є із вакциною.

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"Ці пацієнти не в реанімації. У них хвороба протікає не так агресивно", – каже медик.

В Україні третя хвиля коронавірусу

Нині в Україні третя хвиля коронавірусуі вона є найбільшою. Вона не лише побила свої власні рекорди, а й побила рекорди історичного максимуму континенту.

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Ситуація в Україні не найгірша. Інші країни показували і набагато вищі показники, ніж зараз є у нас.

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