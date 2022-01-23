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Видно з космосу: у Києві на даху будинку залишили послання Путіну (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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23 січня, 15:39
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Будинок, де залишили послання для президента Росії, стоїть на вулиці Теодора Драйзера, 4-А
Напис зафіксував супутник, коли знімав столицю / Колаж "Сьогодні"
Напис зафіксував супутник, коли знімав столицю / Колаж "Сьогодні"

У Деснянському районі Києва на даху будівлі написали "Путін ху*ло", коли столицю знімав супутник. Будинок розміщений на вулиці Теодора Драйзера, 4-А.

Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

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Оригінальне послання Путіну. Скрін: Google maps
Оригінальне послання Путіну. Скрін: Google maps

Якщо відкрити супутниковий знімок Google на вул. Теодора Драйзера, 4-А, на даху будівлі можна побачити відомий в Україні вислів "Путін ху*ло".

Оригінальне послання Путіну. Скрін: Google maps
Оригінальне послання Путіну. Скрін: Google maps

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Невідомо, чи є на будівлі цей напис тепер.

Оригінальне послання Путіну. Скрін: Google maps
Оригінальне послання Путіну. Скрін: Google maps

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • Через те, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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