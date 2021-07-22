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"Дельта" вже в Києві. Небезпечним штамом коронавірусу заразилися шість людей

22 липня 2021 10:26

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

"Дельта" сильніша інших мутацій – вірус більш заразний, а інкубаційний період у нього коротший

Новий вірус виявили в столиці. Колаж "Сьогодні"

Новий вірус виявили в столиці. Колаж "Сьогодні"

Шість випадків індійського штаму коронавірусу "Дельта"виявили в Олександрівській лікарні Києва. Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.

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Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я міста Києва.

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Біоматеріал пацієнтів з підозрою на захворювання передали для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Зазначається, що лікарня спеціально закупила реактиви, щоб мати можливість діагностувати новий штам.

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За словами директора департаменту Валентини Гінзбург, поки українські медики знають про "Дельту" не з практики, а тільки з досвіду іноземних колег. Новий вірус більш заразний і небезпечний, а інкубаційний період у нього коротший.

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Також вона закликала українців вакцинуватися, щоб захиститися від нових мутацій.

"Кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні з великою вірогідністю захистить Вас від смерті. Вакцинуйтеся! Зробіть це заради себе та близьких, які будуть потерпати від того, що Ви страждаєте від хвороби, або взагалі не зможете з нею впоратися, незважаючи на всі зусилля лікарів", – сказала вона.

Нагадаємо, "Дельта" -штамм витісняє звичайний коронавірус – у США і Німеччині мутований штам є домінуючим.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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