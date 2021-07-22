"Дельта" уже в Киеве. Опасным штаммом коронавируса заразились шесть человек

Новый вирус обнаружили в столице. Коллаж "Сегодня"
Шесть случаев индийского штамма коронавируса "Дельта" обнаружили в Александровской больнице Киева. Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города Киева.
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Биоматериал пациентов с подозрением на заболевание передали для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.
Отмечается, что больница специально закупила реактивы, чтобы иметь возможность диагностировать новый штамм.
По словам директора департамента Валентины Гинзбург, пока украинские медики знают о "Дельте" не из практики, а только из опыта иностранных коллег. Новый вирус более заразный и опасный, а инкубационный период у него короче.
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Также она призвала украинцев вакцинироваться, чтобы защититься от новых мутаций.
"Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине, с большой вероятностью защитит Вас от смерти. Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что вы страдаете от болезни или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей", – сказала она.
Напомним, "Дельта"-штамм вытесняет обычный коронавирус – в США и Германии мутировавший штамм является доминирующим.
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