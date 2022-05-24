Вірус мавпячої віспи. Чи варто Києву боятися нової напасті

У Держпродспоживслужбі столиці розповіли, чи варто жителям столиці побоюватись і як передається цей вірус

Вакцина від віспи мавп вже у розробці. Фото Reuters

У 10 країнах Європи вже підтвердили випадки рідкісного інфекційного захворювання – мавпячої віспи. Вона характеризується лихоманкою, загальною інтоксикацією та появою висипань на тілі у людини.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, наскільки небезпечним є вірус для Києва і як у місті планують від нього захищатися.

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Відомо, що цей вірус було зареєстровано ще 1950 року.

"Вірус мавпячої віспи досить вивчений фахівцями. Він циркулює у країнах Африки. Передається вірус від дикої тварини до людини. Поки що не було жодного зареєстрованого випадку, щоб мавпяча віспа передавалася від людини до людини. В Україні таких випадків просто не може бути через воєнний стан. В інших країнах, громадяни яких відвідують Африку, такий вірус може реєструватися", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він додає, що боротьба з вірусом є виключно сферою компетенції міністерства охорони здоров'я України.

"Швидше за все, спеціалістами міністерства проводяться консультативні заходи на цю тему. Але як доктор-епідеміолог можу сказати, що від мавпячої віспи нам жодної загрози немає – ні Києву, ні Україні", – зазначає Олег Рубан.

Перша країна в Європі запровадила карантин через мавпячу віспу

У Бельгії ввели карантин через мавпячу віспу. Для інфікованих він триватиме три тижні. Вже виявлено кілька випадків зараження мавпячою віспою. Тому країна змушена була запровадити карантин.

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Чим небезпечна віспа мавп і як не захворіти

Рідкісна вірусна хвороба, схожа за симптоматикою на давно забуту людством натуральну віспу, зараз поширюється по Європі, США та Канаді. Віспа мавп "прийшла" з Африки, але, як зазначають у ВООЗ, захворювання протікає здебільшого легко та вакцина вже на підході.

Хвороба менш заразна, ніж коронавірус, для зараження потрібен тісний контакт із хворою людиною, її постільною білизною або одягом, яку вона носила. Вірус проникає в організм через шкіру, респіраторну систему, очі, порожнини рота та носа.