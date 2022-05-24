Вирус обезьяньей оспы. Стоит ли Киеву бояться новой напасти

В Госпродпотребслужбе столицы рассказали, стоит ли жителям столицы опасаться и как передается этот вирус

Вакцина от оспы обезьян уже в разработке. Фото Reuters

В десяти странах Европы уже подтвердили случаи редкого инфекционного заболевания – обезьяньей оспы. Она характеризируется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сипи на теле у человека.

Сайт "Сегодня" узнавал, насколько опасен вирус для Киева и как в городе планируют от него защищаться.

Реклама

Известно, что этот вирус был зарегистрирован еще в 1950 году.

"Вирус обезьяньей оспы достаточно изучен специалистами. Он циркулирует в странах Африки. Передается вирус от дикого животного к человеку. Пока не было ни одного зарегистрированного случая, чтобы обезьянья оспа передавалась от человека к человеку. В Украине таких случаев просто не может быть из-за военного положения. В других странах, граждане которых посещают Африку, такой вирус может регистрироваться", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он добавляет, что борьба с вирусом – это исключительно сфера компетенции министерства здравоохранения Украины.

"Скорее всего, специалистами министерства проводятся консультативные мероприятия по данной теме. Но как доктор-эпидемиолог могу сказать, что от обезьяньей оспы нам никакой угрозы нет – ни Киеву, ни Украине", – отмечает Олег Рубан.

Первая страна в Европе ввела карантин из-за обезьяньей оспы

В Бельгии ввели карантин из-за обезьяньей оспы. Для инфицированных он продлится три недели. Уже обнаружено несколько случаев заражения обезьяньей оспой. Поэтому страна была вынуждена ввести карантин.

Реклама

Чем опасна оспа обезьян и как не заболеть

Редкая вирусная болезнь, похожая по симптоматике на давно забытую человечеством натуральную оспу, сейчас распространяется по Европе, США и Канаде. Оспа обезьян "пришла" из Африки, но, как отмечают в ВООЗ, заболевание протекает в большинстве случаев легко и вакцина уже на подходе.

Болезнь менее заразна, чем коронавирус, для заражения нужен тесный контакт с больным человеком, его постельным бельем или одеждой, которую он носил. Вирус проникает в организм через кожу, респираторную систему, глаза, полости рта и носа.