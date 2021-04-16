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Влада закликає тимчасово зупинити богослужіння в Києві на час локдауна

16 квітня, 17:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вони пропонують альтернативу – забезпечити відеотрансляції на українських телеканалах і через Інтернет

Міська влада звернулася до релігійних громад в Києві з проханням тимчасово зупинити проведення масових богослужінь і забезпечити відеотрансляції.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
За його словами, з огляду на наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій всіх конфесій з проханням тимчасово зупинити проведення масових богослужінь і як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах і через Інтернет.
"На жаль, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна. Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян – наша головна мета", – зазначив Валентин Мондрієвський.
Він також підкреслив, що рішення про ослаблення строгих обмежень місто буде приймати з урахуванням динаміки захворюваності та заповнювання ліжок в лікарнях – в насамперед, обладнаних подачею кисню.
Раніше ми писали, що за станом на ранок 16 квітня в Києві виявили ще 1609 нових випадків коронавіруса.

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Київ КМДА карантин богослужіння локдаун

Джерело: Сьогодні

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