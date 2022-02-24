Воєнний стан у Києві: як працюватимуть метро, школи та лікарні

Зранку по столиці ведуться обстріли, вибухи чути в різних районах

В Києві не зупинять роботу метро / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві починає діяти воєнний стан. Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.

Про це повідомили в КМДА.

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Які рішення ухвалили

Відсьогодні у столиці школи та садочки не працюють.

Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

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Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен.

При цьому метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.

"Ми оперативно будемо повідомляти у разі змін", - повідомили у "Київському метрополітені".

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Що сталося вранці