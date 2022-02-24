Воєнний стан у Києві: як працюватимуть метро, школи та лікарні

В Києві починає діяти воєнний стан. Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.
Про це повідомили в КМДА.
Які рішення ухвалили
Відсьогодні у столиці школи та садочки не працюють.
Далі по темі
Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.
Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен.
При цьому метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.
"Ми оперативно будемо повідомляти у разі змін", - повідомили у "Київському метрополітені".
Що сталося вранці
- Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заявипрезидента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
- У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
- У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
- Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.
- У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
- Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.
- На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.