Военное положение в Киеве: как будут работать метро, школы и больницы

В Киеве начинает действовать военное положение. Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии.
Об этом сообщили в КГГА.
Какие решения приняли
С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.
Далее по теме
Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.
Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать в укрытие при включении сирен.
При этом метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
"Мы оперативно будем сообщать в случае перемен", – сообщили в "Киевском метрополитене".
Что произошло утром
- Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявленияпрезидента РФ Владимира Путина по поводу начала спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
- В городе Нежин Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
- В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
- Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.
- В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
- Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют по графику.
- В Луганской области началась эвакуация местных жителей.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.