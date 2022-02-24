Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🚨 Режим ЧП 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Военное положение в Киеве: как будут работать метро, школы и больницы

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 февраля, 08:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Утром по столице ведутся обстрелы, взрывы слышны в разных районах
В Киеве не остановят работу метро
В Киеве не остановят работу метро / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начинает действовать военное положение. Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии.

Об этом сообщили в КГГА.

Реклама

Какие решения приняли

С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.

Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

Реклама

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать в укрытие при включении сирен.

При этом метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

"Мы оперативно будем сообщать в случае перемен", – сообщили в "Киевском метрополитене".

Реклама

Что произошло утром

  • Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявленияпрезидента РФ Владимира Путина по поводу начала спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
  • В городе Нежин Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
  • В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
  • Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.
  • В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
  • Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют по графику.
  • В Луганской области началась эвакуация местных жителей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Киеве военкоматы охотятся на призывников-уклонистов? Мы проверили слухи Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве раскупают товары первой необходимости (видео) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

25 505

заболело за неделю в Киeвe

-1%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
24 февраля. Татьяна Яблонская. 105 лет назад в этот день родилась украинская художница, жившая при трех социальных укладах – царизме, социализме и в независимой Украине…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять