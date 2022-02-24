Военное положение в Киеве: как будут работать метро, школы и больницы

Утром по столице ведутся обстрелы, взрывы слышны в разных районах

В Киеве не остановят работу метро / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начинает действовать военное положение. Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии.

Об этом сообщили в КГГА.

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Какие решения приняли

С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.

Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

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Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать в укрытие при включении сирен.

При этом метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

"Мы оперативно будем сообщать в случае перемен", – сообщили в "Киевском метрополитене".

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Что произошло утром