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Злодій не підозрював, що знаходиться в коробці: у Києві з автобуса вкрали посилку (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 січня, 22:47
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Тварин повинні були забрати на вокзалі о 12:30/Колаж: "Сьогодні"
Тварин повинні були забрати на вокзалі о 12:30/Колаж: "Сьогодні"

У Києві поблизу станції метро "Харківська" вкрали двох еублефарів. Невідомий чоловік забрав геконів посеред дня.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

Відомо, що тварин привіз автобус на автовокзал, що поблизу Центрального залізничного вокзалу. Геконів повинна була забрати жінка. Поки водій транспортного засобу розвантажував багаж, невідомий чоловік вкрав коробки з ящірками. В одній коробці тварина їхала до Львова, в іншій — в клініку.

Просять допомоги розшукати крадія

У разі, якщо хтось із людей бачив як чоловік вкрав коробки або має будь-яку інформацію, просять писати на акаунти в Telegram (нікнейми: @rexlise та @zzloy_kaktus).

Коробки з тваринами були в синьому пакеті/Фото: "Сьогодні"
Коробки з тваринами були в синьому пакеті/Фото: "Сьогодні"

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Ящірок повинні були забрати на вокзалі/Фото: "Сьогодні"
Ящірок повинні були забрати на вокзалі/Фото: "Сьогодні"

Тварин вкрали по приїзду автобуса/Фото: "Сьогодні"
Тварин вкрали по приїзду автобуса/Фото: "Сьогодні"

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

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Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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