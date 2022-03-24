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Біля Чорнобильської АЕС горять ліси, показники погіршуються

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24 березня, 00:09
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У Києві та на двох атомних електростанціях виявили невелике підвищення концентрації цезію в повітрі
Ліси горять біля Чорнобильської АЕС / Колаж "Сьогодні"
Ліси горять біля Чорнобильської АЕС / Колаж "Сьогодні"

Поблизу Чорнобильської атомної електростанціїгорять ліси. Наразі з лісовими пожежами борються рятувальники. Також у Києві та на двох АЕС виявили невелике підвищення концентрації цезію у повітрі. Однак воно не викликає серйозного занепокоєння.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії .

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"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники борються з лісовими пожежами поблизу Чорнобильської атомної електростанції", – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що у Києві та на двох АЕС виявили невелике підвищення концентрації цезію у повітрі. Проте воно не викликає серйозного занепокоєння з погляду радіаційного тла.

Окупанти влаштували пожежі у Чорнобильській зоні

Супутник Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA) зафіксував у Чорнобильській зоні 7 вогнищ загоряння.Ймовірно, спалах відбувся внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме – влучення снаряда або навмисного підпалу.

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Площа пожежі перевищує допустимі норми у десятки разів. У зв'язку з цим зростають ризики радіаційного зараження у межах 10-кілометрової зони навколо ЧАЕС.

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