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Возле Чернобыльской АЭС горят леса, показатели ухудшаются

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24 марта, 00:09
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В Киеве и на двух атомных электростанциях обнаружили небольшое повышение концентрации цезия в воздухе
Леса горят возле Чернобыльской АЭС / Коллаж "Сегодня"
Леса горят возле Чернобыльской АЭС / Коллаж "Сегодня"

Вблизи Чернобыльской атомной электростанции горят леса. Сейчас с лесными пожарами борются спасатели. Также в Киеве и на двух АЭС выявили небольшое повышение концентрации цезия в воздухе. Однако оно не вызывает серьезного беспокойства.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

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"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные борются с лесными пожарами вблизи Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Также известно, что в Киеве и на двух АЭС обнаружили небольшое повышение концентрации цезия в воздухе. Однако оно не вызывает серьезного беспокойства с точки зрения радиационного фона.

Оккупанты устроили пожары в Чернобыльской зоне

Спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA) зафиксировал в Чернобыльской зоне 7 очагов возгорания. Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно – попадания снаряда или умышленного поджога.

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Площадь пожара превышает допустимые нормы в десятки раз. В связи с этим возрастают риски радиационного заражения в пределах 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС.

Ранее мы писали:

Чернобыльпожар
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