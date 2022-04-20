Взяв в облогу та спалив Москву – у Києві показали меч знаменитого гетьмана

Знакова реліквія зберігалася на флагмані українського флоту

У Києві привезли меч українського гетьмана Петра Сагайдачного / Фото: Колаж: Сьогодні

У Національному заповіднику "Софія Київська" показали копію меча українського гетьмана Петра Сагайдачного, який свого часу взяв у облогу та спалив Москву. Реліквія зберігалася на флагмані військово-морських сил України фрегаті "Гетьман Сагайдачний". У заповіднику сайту "Сьогодні" розповіли про символічність незвичайної реліквії.

У Національному заповіднику "Софія Київська" розповіли, що 20 квітня виповнюється 400 років від дня смерті гетьмана Петра Сагайдачного. Це був відомий український політичний діяч і полководець, який вогнем та мечем у 1618 році пройшовся за московським царством та взяв у облогу Москву.

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Меч Петра Сагайдачного. Фото: Вадим Кириленко/Facebook / Фото: Колаж: Сьогодні

До речі, на Подолі встановлено пам'ятник Петру Сагайдачному. Наразі меч гетьмана Сагайдачного зберігається у Кракові. Співробітники Національного заповідника "Софія Київська" домовлялися із польською стороною, що до 20 квітня меч привезуть до Києва.

"Намічалася цікава та знакова подія, але цьому завадила війна – російські війська вторглися на нашу землю. Втім, дата залишилася, і нам хотілося її яскраво відзначити. З'ясувалося, що Україна має копію меча гетьмана. Він зберігався на флагмані Українського флоту – "Гетьман Сагайдачний". Фрегат у перші дні війни довелося затопити, щоб він не дістався ворогові", – розповідає сайту "Сьогодні" заступник директора з реставраційних та господарських робіт Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко.

За допомогою різних міністерств та відомств вдалося розшукати людину, яка зберігає цю реліквію.

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Сьогодні на територію заповідника представники українського флоту привезли копію меча Петра Сагайдачного, а також прапор. Їх освятив Митрополііт Єпіфаній – предстоятель Православної церкви України. Подія дуже символічна. Так, нехай меч лише репліка, але він весь час знаходився на флагмані нашого флоту, а сама зброя належала людині, яка спалила Москву", – зазначає Вадим Кириленко.

У Миколаєві українські моряки затопили флагман "Гетьман Сагайдачний"

У Миколаєві затопили фрегат "Гетьман Сагайдачний" – флагман Військово-морських сил України. На вимушений крок українські моряки пішли, щоб судно не забрали окупанти.

"От і вирішилася проблема ремонту флагмана ВМСУ "Гетьман Сагайдачний". Хочеться дуже багато сказати про наш флот. Але вже після війни", – написав голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмуть у Twitter.

Відомо, що до затоплення корабель стояв у Миколаєві для ремонту та був небоєздатним.

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