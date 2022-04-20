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Взял в осаду и сжег Москву – в Киеве показали меч знаменитого гетмана

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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20 апреля, 21:00
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Знаковая реликвия хранилась на флагмане украинского флота
В Киеве привезли меч украинского гетмана Петра Сагайдачного
В Киеве привезли меч украинского гетмана Петра Сагайдачного / Фото: Коллаж: Сегодня

В Национальном заповеднике "София Киевская" показали копию меча украинского гетмана Петра Сагайдачного, который в свое время взял в осаду и сжег Москву. Реликвия хранилась на флагмане военно-морских сил Украины фрегате "Гетман Сагайдачный". В заповеднике сайту "Сегодня" рассказали о символичности необычной реликвии.

В Национальном заповеднике "София Киевская" нам рассказали, что 20 апреля исполняется 400 лет со дня смерти гетмана Петра Сагайдачного. Это был известный украинский политический деятель и полководец, который огнем и мечом в 1618 году прошелся по московскому царству и взял в осаду Москву.

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Меч Петра Сагайдачного. Фото: Вадим Кириленко/Facebook
Меч Петра Сагайдачного. Фото: Вадим Кириленко/Facebook / Фото: Коллаж: Сегодня

Кстати, на Подоле установлен памятник Петру Сагайдачному. Сейчас меч гетмана Сагайдачного хранится в Кракове. Сотрудники Национального заповедника "София Киевская" договаривались с польской стороной, что к 20 апреля меч привезут в Киев.

"Намечалось интересное и знаковое событие, но этому помешала война – российские войска вторглись на нашу землю. Впрочем, дата осталась и нам хотелось ее ярко отметить. Выяснилось, что в Украине есть копия меча гетмана. Он хранился на флагмане Украинского флота – "Гетман Сагайдачный". Фрегат в первые дни войны пришлось затопить, чтобы он не достался врагу", – рассказывает сайту "Сегодня" заместитель директора по реставрационным и хозяйственным работам Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

При помощи разных министерств и ведомств удалось разыскать человека, который хранит эту реликвию.

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"Сегодня на территорию заповедника представители украинского флота привезли копию меча Петра Сагайдачного, а также флаг. Их освятил Митрополиит Епифаний – предстоятель Православной церкви Украины. Событие очень символичное. Да, пусть меч всего лишь реплика, но он все время находился на флагмане нашего флота, а само оружие принадлежало человеку, который сжег Москву", – отмечает Вадим Кириленко.

В Николаеве украинские моряки затопили флагман "Гетман Сагайдачный"

В Николаеве затопилифрегат "Гетман Сагайдачный" – флагман Военно-морских сил Украины. На вынужденный шаг украинские моряки пошли для того, чтобы судно не забрали оккупанты.

"Вот и решилась проблема ремонта флагмана ВМСУ "Гетман Сагайдачный". Хочется очень многое сказать о нашем флоте. Но уже после войны", — написал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмуть в Twitter.

Известно, что до затопления корабль стоял в Николаеве для ремонта и являлся небоеспособным.

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