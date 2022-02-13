Ясно, без опадів: якою буде погода у Києві 13 лютого

Вночі опадів також не передбачається, а температура повітря -4 градуси

Подекуди ожеледиця при нижчій температурі повітря. Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві у неділю, 13 лютого, буде мінливою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода

Температура повітря -3+4 градуси. Зрозуміло, без опадів. Вітер південно-східний, 3-10 м/с. При цьому очікуються трохи посилені пориви вітру, іноді ясна погода майже без опадів і, ймовірно, місцями ожеледиця.

Що робити під час сильного вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. За особливо сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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