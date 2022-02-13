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Ясно, без осадков: какой будет погода в Киеве 13 февраля

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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13 февраля, 06:01
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Ночью осадков также не предвидится, а температура воздуха будет -4 градуса
Местами гололедица при более низкой температуре воздуха. Коллаж "Сегодня"
Местами гололедица при более низкой температуре воздуха. Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в воскресенье, 13 февраля, будет переменчивой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода

Температура воздуха -3 +4 градуса. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-10 м/с. При этом ожидаются слегка усиленные порывы ветра, время от времени ясная погода почти без осадков и, вероятно, местами гололедица.

Что делать во время сильного ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
  • На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
  • Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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