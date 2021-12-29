Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января 🔱 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

За е-билеты и парковку. Киев вошел в ТОП-100 "умных" городов мира

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 15:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами
Столица заняла 82 место в рейтинге "умных" городов
Столица заняла 82 место в рейтинге "умных" городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев вошел в ТОП-100 умных городов мира. Столица поднялась на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index и заняла 82 место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон.

Об этом сообщает руководитель "умного" Киева Петр Оленич в Telegram.

Реклама

Лучшая положительная динамика за год только у трех городов — Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта).

"Исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей. Лидерами общего рейтинга стали Сингапур, Цюрих и Осло", – написал он.

По его словам, в Киеве среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, парковочные сервисы, е-документы. В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами.

Реклама

Киев не попал в рейтинг с лучшим бизнес-климатом

Рейтинг городов Украины по благоприятности бизнес-климата возглавил Хмельницкий с результатом 72,96 балла из 100 возможных. Об этом сообщал Институт экономических исследований и политических консультаций по результатам опроса предпринимателей.

При этом Киев не попал даже в первую двадцатку рейтинга. Столица смогла занять только 21-е место из 24 с рейтингом 44,1 балла. Это категория городов с низким индексом конкурентоспособности.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 448

заболело за неделю в Киeвe

-32%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

30.84

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять