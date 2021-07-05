Захоплення 50 га державного лісу під Києвом: СБУ викрила схему (фото)

Служба безпеки провела обшуки. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схему незаконної приватизації державних земель у Київській області. Зловмисники намагалися вивести з держвласності 50 га лісового фонду у Вишгородському районі орієнтовною вартістю понад 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Організатори "схеми" залучили до неї посадових осіб одразу трьох державних установ: Держгеокадастру у Київській області; Вишгородської РДА; Вищедубечанського лісового господарства, – пишуть в повідомленні.

Фото: СБУ

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями злочинної діяльності фігурантів.

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Вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Фото: СБУ

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Вирішується питання про оголошення підозри організаторам і учасникам "схеми".

Фото: СБУ

Раніше ми писали, що Служба безпеки спільно з представниками Офісу генерального прокурора провела обшуки в приміщеннях ритуальної служби "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" в Києві.