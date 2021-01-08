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Запахло "велюром": новорічні локації Києва працюють всупереч локдауну

8 січня, 16:07

Олександр Марущак , Віталій Семченко

"Сьогодні" провели рейд у святкових парках столиці

Всупереч карантинним обмеженням столичні новорічні парки продовжують свою роботу – люди катаються на ковзанах і гірках, фотографуються з Дідом морозом і гуляють компаніями.

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Сайт "Сьогодні" провів рейд у святкових локаціях Києва і дізнався, хто порушує "зимовий" локдаун.

ВДНГ

Новорічне містечко на ВДНГ залишається відкритим для відвідувачів і сьогодні – в день старту нового карантину.

"Доступними для відвідувачів залишаться локації, які безпосередньо віднесені до різдвяних свят. Згідно з постановою Кабміну №1236 від 9.12.20 і пунктом 12 протоколу №74 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 05.01.2021 року, їхня діяльність є винятком і дозволяється за умови відсутність концертів і ярмарків", – зазначають організатори на своїй сторінці в соціальних мережах.

Тут працюватимуть ковзанка, тюбінгові гірки, атракціони і навіть резиденція Санти за спеціальним графіком.

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/ Фото: Сьогодні

Офіс президента

На Банковій карантин також не став на заваді для народних гулянь. Тут працює святкове містечко – відкриті ковзанка, карусель, локація з Дідом морозом.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", хоч поліцейські на вході і вимагають вдягнути маски, на території парку більшість відвідувачів приспускають їх або знімають взагалі.

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/ Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

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/ Фото: Сьогодні

Відео: Сьогодні

Софійська площа

Попри те, що атракціони тут не працюють, до них і до "новорічного" капелюха вишикувалася черга охочих зробити селфі. А ось глінтвейну випити не вдалося – зачинено.

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При цьому організатори повідомили, що на площі почався демонтаж новорічних будиночків, де з 19 грудня торгували сувенірами та напоями.

"На цей момент всі будиночки, де торгували сувенірами, зачинені. Їх готують до демонтажу і вивозу з площі. Активна фаза демонтажу почнеться в понеділок. Ми закриваємо роботу новорічних будиночків, згідно з постановою Кабміну. Також покине Софійську площу казковий капелюх і крісло, біля яких фотографувалися всі охочі. Її відвеземо з площі в останній момент, в понеділок", – пояснили вони.

/ Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

Що чекає на порушників?

У Держпродпотребслужбі заявили, що робота всіх новорічних локацій – це порушення правил локдауну. А на організаторів чекають перевірки і штрафи.

"Наші інспектори попереджають організаторів новорічних локацій про порушення, які допускаються. Від сьогодні вони не можуть працювати, на них чекають штрафні санкції. До усіх перерахованих локацій вже виїхали наші інспектори, будуть складені адміністративні протоколи", – повідомив сайту "Сьогодні" глава відомства Олег Рубан.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до якого числа триватимуть "зимові" обмеженняі що важливо знати українцям про новий карантин.

Також сайт "Сьогодні" зібрав список забороненої продукції, яку протягом наступних двох тижнів українці не зможуть придбати в магазинах.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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