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Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ (фото)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
10 декабря, 23:58
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Инициаторы акции — правозащитная организация Amnesty International Ukraine и общественная организация KyivPride
10 декабря под вечер Amnesty International и KyivPride подсветили здание Киевской городской госадминистрации. Коллаж "Сегодня"
10 декабря под вечер Amnesty International и KyivPride подсветили здание Киевской городской госадминистрации. Коллаж "Сегодня"

В пятницу в Международный день прав человека здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветами ЛГБТ-символики.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Подробности

Инициаторы акции – правозащитная организация Amnesty International Ukraine и общественная организация KyivPride. По словам директора Amnesty International Ukraine Оксаны Покальчук, в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить должной защиты ЛГБТКИ-людей. Именно поэтому в Международный день прав человека решили привлечь внимание к этой проблеме, чтобы положить конец систематическому запугиванию, травле и насилию.

"Столица Украины должна демонстрировать пример для подражания – здесь каждому и каждой, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности должно быть безопасно. Преступления на почве нетерпимости должны расследоваться должным образом", – говорится в сообщении.

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Отметим, ЛГБТКИ – акроним для обозначения лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных, квир- и интерсексуальных людей.

Напомним, с 19 января 2022 года рекламодатели не смогут больше настраивать рекламу в Facebook и Instagram по таким интересам пользователей, как сексуальная ориентация, религия и политические убеждения.

В начале года президент Владимир Зеленский утвердил документ о Национальной стратегии в области прав человека на 2021-2023 годы. Там отведен отдельный раздел, посвященный предотвращению и борьбе с дискриминацией в любых ее проявлениях.

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Однако между зданиями на Банковой и Грушевского могут возникнуть недоразумения относительно реализации этой стратегии. В прошлом году в парламенте сформировали межфракционное объединение "Ценности. Достоинство. Семья". Туда вошли более чем две трети избранников из различных фракций и групп, которые договорились "защищать и укреплять вечное определение семьи".

КиевКГГАлгбт
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