Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Жовта зона" у Києві: як працюватимуть ТРЦ і транспорт

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 грудня, 22:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Попри пом'якшення карантину деякі обмеження збережуться
Сходити в ТРЦ чи скористатися громадським транспортом зможуть не всі/Колаж: Сьогодні
Сходити в ТРЦ чи скористатися громадським транспортом зможуть не всі/Колаж: Сьогодні

З 7 грудня Київ переходить у "жовту зону" карантину. Попри це будуть збережі обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ).

Про це повідомляє КДМА.

Реклама

Торгово-розважальні центри

У КМДА зазначили, що в умовах "жовтої" зони карантину ТРЦ можна буде відвідувати тільки при наявності негативного ПЛР-тесту, "зеленого" сертифіката про вакцинацію або довідки про перенесений коронавірус. Виняток зроблено для осіб, які не досягли 18 років. Вони можуть відвідувати центри лише у супроводі дорослих.

Громадський транспорт

Скористатися громадським транспортом пасажири хможуть лише при наявності "жовтого" або "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або документа про одужання від коронавірусу.

Нові правила карантину

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Зачеплять вони насамперед невакцинованих українців.

Реклама
  • Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
  • Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
  • У той же час, для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Реклама
ТОП публікацій
Інна Собора

Інна Собора

Редактор розділу Київ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 839

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 грудня 1991. Верховна Рада затвердила текст військової присяги, яку тепер зачитують всі новобранці, які вступають на військову службу в Україні.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

30.83

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти