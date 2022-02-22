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"Жертви будуть на їхній совісті". У київській багатоповерхівці жителі в жаху від нашестя щурів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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22 лютого, 20:26
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Крім того, у підвалі будинку нібито живуть наркомани
У столиці місцеві скаржаться на гризунів у будинку
У столиці місцеві скаржаться на гризунів у будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в одній із багатоповерхівок з'явилися щури. Вони залазять через дірку прямо у квартири.

Про це повідомляє Анатолій Гавриш у Facebook.

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"З підвалу до кухні квартири на вихідних кимось пробита дірка. Кожного дня збільшується, в квартиру залазять щури (сьогодні вдалось одного впіймати). Іноді звідти чути дим чи запах горілого. ЖЕД два дні відмовляється надати мені доступ до підвалу (дати ключ, чи пустити з працівником ЖЕД), щоб визначити масштаби пошкоджень (можливо, там взагалі панель опустилась). Кажуть, що вони самі подивляться (і не дивляться), що я сам повинен із квартири замастити діру, що підвал на охороні, тому туди не можна", – пише киянин.

За його словами, в одній із телефонних розмов він почув, що у підвал нібито підселили наркоманів.

"Патруль, який двічі спілкувався зі мною після викликів на 102, сказав, щоб я вирішував питання сам чи з комунальниками, навіть якщо у підвалі притон наркоманів, бо вони нічого не можуть", – додає Гавриш.

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Щури в багатоквартирному будинку – куди звертатися

Виганяти шкідників сьогодні можуть як санітарні служби знищення щурів, так і самі власники житла. У більшості випадків застосовуються засоби та методи, що дозволяють забезпечити мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище.

Якщо щури вже завелися в підвалі, незабаром вони залізуть у житлові квартири, прогризуть незліченну кількість ходів, окупують їстівні запаси і, цілком імовірно, занесуть якесь небезпечне захворювання.

  • Спробувати вивести гризунів самостійно, застосовуючи місцеві засоби боротьби (витравити отрутою або розставити пастки);
  • Звернутися до спеціальної служби з дератизації;
  • Написати колективну заявку до ЖЕКу та чекати на вирішення проблеми.

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